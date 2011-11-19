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Spor

Fenerbahçe Kocaman yönetiminde 100. golünü attı İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 21:57

-Fenerbahçe Kocaman yönetiminde 100. golünü attı İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde 100. golünü attı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk eden sarı-lacivertli ekip, 14. dakikada Bienvenu'nun kaydettiği golle, Kocaman yönetiminde ligde 100. golüne ulaştı. Geçen sezon teknik direktörlük görevine getirilen Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler ligi 34 maçta 84 golle tamamlarken, bu sezonun 11. haftasında Eskişehirspor maçında atılan ilk golle, 16 gol sayısına ulaşıldı. Aykut Kocaman yönetiminde ligde ilk golü geçen sezonun ilk haftasında 15 Ağustos 2010'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda seyircisiz oynanan Medikal Park Antalyaspor maçının 7. dakikasında Semih Şentürk atarken, 100. gole yine bir forvet oyuncusu Bienvenu imzasını koydu. 

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