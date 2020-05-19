Fenerbahçe, Kenan Evren Lisesi arazisi de dahil, gayrimenkul satışı için harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomik durumu düzeltmek için çalışıyor. Döviz borçlarını TL’ye çevirerek ilk adımı atan Ali Koç, arazilerin değerlendirilmesi için düğmeye bastı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tetiklenen ekonomik kriz Fenerbahçe'de bir dizi projeyi beraberinde getirdi. Başkan Ali Koç ve ekibi, kulübü finansal açıdan rahatlatmak adına yoğun mesai harcıyor.

Sözcü'nün haberine göre; ilk adım döviz borçlarının TL'ye çevrilmesi oldu. Ali Koç ve kurmayları, şimdi yeni projeler üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki emlak projeleri.

Mali genel kurulda, üyelerden gayrimenkullerin değerlendirilmesi için izin istenecek. Yönetim, tapulu gayrimenkul ve arazileri, üzerlerine yapılacak yeni projelerle daha yüksek bedelle satarak kulübe gelir sağlamayı amaçlıyor.



Diğer çalışma ise Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasına yönelik. TBB'nin mevcut önerisine imza atmayan sarı-lacivertliler, kendi planını kabul ettirmek istiyor. Kulüp, 2 yıl geri ödemesiz 10 yıllık vadeli bir anlaşmada diretiyor.

Fenerbahçe'nin sahip olduğu araziler

Edirne arazisi (16 bin metrekare)

Ataşehir arazisi (58 bin metrekare)

Kenan Evren Lisesi arazisi (21 bin metrekare)

Ankara İncek Tesisleri arazisi (32 bin metrekare)

Gebze arazisi (220 bin metrekare)

Üyelik ücretleri de artırılacak

Başkan Ali Koç, son yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında gayrimenkullerin değerlendirileceğini söylemişti.

Ali Koç, "Mevcut yapılandırmada, bütün kaynaklar bankaya gidiyor. 5. yıl yüzde 80 anapara ödendiğinde harcama limitlerinin eksi çıkacağı herkes tarafından biliniyor" demişti.

Yönetim, üyelere yönelik de projeler hazırladı. Kongre üyelik ücretini 10 bin TL'den 15 bine çıkartan sarı-lacivertliler, mali genel kurulda 50 TL olan üyelik yıllık aidatını en az 300 TL'ye çekmeyi hedefliyor.