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Spor

Fenerbahçe Kazım ve Önder'i kovdu

Fenerbahçe Kulübü, Kazım Kazım ve Önder Turacı'nın, takım kadrosunda düşünülmediğini, kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini açıkladı.

08 Ocak 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü, Kazım Kazım ve Önder Turacı'nın, takım kadrosunda düşünülmediğini ve bu futbolculardan kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini ilk kez açıkladı.


Özel yaşantıları nedeniyle kadro dışı bırakılan iki futbolcuyla ilgili, medyada yer alan haberler üzerine, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Colin Kazım ve Önder Turacı ile ve menajerleriyle tüm görüşmeleri sportif direktörümüz Sayın Aykut Kocaman gerçekleştirmektedir.


Bugörüşmelerde adı geçen futbolculara şu anda takım kadrosunda düşünülmedikleri ve kendilerine kulüp bulmaları söylenmiş, aksi takdirde sözleşmelerinin sonuna kadar Fenerbahçe'nin sporcusu olarak devam edecekleri ifade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Gerçeği yansıtmadığı kaydedilen bazı haberlerle ilgili olarak da, "Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularının bonservis bedelleri sözleşmelerinde belirtilmektedir. Bu bedellerin değişmesi ya da değiştirilmesi söz konusu değildir" denildi.


Açıklamada ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nun, Kazım konusunda haklı olduğunu ispatlamak için, futbolcuyla ilgili belgeleme çalışmasına girmediği de kaydedildi. 

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