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Spor

Fenerbahçe kazanmayı unuttu

Fenerbahçe'nin golü Jeremain Lens'den geldi

26 Şubat 2017 23:54

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın 11.dakikasında Gaziantepspor, Sefa Yılmaz ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, 23.dakikada Jeremain Lens ile maçta durumu eşitledi. Maçta başka gol olmadı her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe 38 puana yükselirken, ligde son sırada yer alan Gaziantepspor da puanını 16'ya çıkardı.

Gol anları

11. dakikada Gaziantepspor, öne geçti. Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Ghilas, ceza sahası sağ çaprazında topu Skrtel'den kurtardıktan sonra sert vurdu. Kaleci Fabiano'dan seken topu altıpasın sağ çaprazında önünde bulan Sefa Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0 


23. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Volkan Şen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk, ceza alanına ortasını yaptı. Arka bölümdeki Lens, bekletmeden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1 

 

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