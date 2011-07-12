Fenerbahçe kaybettiğinin yarısını bir günde aldı!

T24 - TFF'nin ligin tescil edildiği gibi süreceği açıklamasıyla kulüp hisselerinde artış görüldü. Soruşturmanın başladığı günden beri yüzde 34 eriyen Fenerbahçe hisseleri yüzde 19'a yakın arttı. FB hisseleri borsada en çok artan hisse oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligin tescil edildiği şekilde devam edeceği ve Avrupa kupalarına katılımda değişiklik olmayacağı yönündeki açıklamalarının, kulüplerin gelirlerinde herhangi bir düşüş olmayacağı algılamasını güçlendirmesiyle kulüp hisselerinde artış görüldü.



Şike soruşturması öncesi son işlem günü 1 Temmuz'da 71,25 lira olan Fenerbahçe hisseleri 10 günlük sürede yüzde 34,45 değer kaybederek 46,70 liraya gerilerken, şirketin piyasa değeri de 1 milyar 781 milyon 250 liradan, 1 milyar 167 milyon 500 bin 19 liraya düştü.



Federasyonun 'devam' kararı almasıyla Fenerbahçe hisseleri bugün yüzde 18.84 artışla 55.50 liradan kapandı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 1 milyar 265 milyon liraya yükseldi. Fenerbahçe aynı zamanda en çok işlem gören ve en çok artan hisse oldu.



Trabzonspor hisseleri Fenerbahçe'den sonra en çok artan ikinci spor hissesi oldu. Başkan Sadri Şener'in gözaltına alınmasına karşın kulübün borsadaki hisseleri yüzde 5.04 artışla 18.75 liraya yükseldi.



Beşiktaş hisselerinde yüzde 3.01'lik artış yaşandı. Beşiktaş hisselerinin fiyatı 9,30 liradan 9,58 liraya yükseldi.



Galatarasay'da ise yüzde 1.42'lik yükseliş görüldü ve hisse fiyatı 358 liraya çıktı.





NEDEN HİSSELER ARTTI?



Tacirler Menkul Değerler Araştırma Müdürü Aydın Sözübir, "Federasyonun açıklaması sonrasında ligde mevcut durumun süreceği beklentisi hisselere alım getirdi. Kulüplerin naklen yayın gelirleri, Süper Lig gelirleri ve Avrupa kupalarından elde edecekleri gelirler daha önce hesapladıkları şekilde devam edecek. Şimdi iddianamenin yazılması beklenecek. Bu da 3-4 aylık bir mesele. İddianame yazıldıktan sonra, hisselerde olumsuz seyir yeniden gündeme gelebilir" dedi.





FEDERASYON İDDİANAMEYİ BEKLEYECEK



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futboldaki şike iddialarıyla ilgili olarak disiplin soruşturmasının cumhuriyet savcısının, iddianamesini hazırlayıp mahkemece bu iddianamenin kabul edilmesinden sonra başlatılacağını, ligin tescil edildiği şekliyle UEFA'ya bildirildiğini ve kulüplerin mevcut sıralamaya göre Avrupa kupalarında mücadele edeceklerini söylemişti.





