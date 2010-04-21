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Spor

Fenerbahçe Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

21 Nisan 2010 16:19

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam ederken, bugünkü antrenman 6 futbolcudan yoksun yapıldı.
     Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saate yakın süren çalışmada futbolcular koşu yaptı.
     Kollarına polar saat takan futbolcular, yaklaşık 50 dakika süreyle tesislerin yanındaki ormanlık alanı da kullanarak koştu.
     Koşuyla geçen çalışma sırasında teknik direktör Christoph Daum tesislerdeki ofisinde çalışmalarını sürdürdü. Alman teknik adam son bölümde sahaya geldi.
    
     -6 FUTBOLCU YER ALMADI-
    
     Sarı-lacivertli ekibin bugünkü antrenmanına belinde ağrı olan Volkan Demirel'in yanı sıra, sol ayak bileğinde ağrı bulunan Andre Santos, tedavisi süren Gökhan Gönül, adalesinde sertleşme olan Deniz yer almadı. Ali Bilgin de tesislerde çalıştı.
     Rehabilitasyon süreci devam eden Uğur Boral bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminden takımdan ayrı koşu yaptı. (aa)

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