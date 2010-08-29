Fenerbahçe kalecisiz kaldı

Sakat olan Volkan Demirel’in yokluğunda sarı lacivertli kaleyi koruması beklenen Mert Günok, ters bir hareket sonucu karın kaslarını yırtınca bugünkü Manisa maçında oynaması mucizelere kaldı.



Fenerbahçe’de Mert Günok şoku yaşanıyor... Takımın birinci kalecisi Volkan Demirel’in sakatlığı nedeniyle bugünkü Manisaspor maçında sarı lacivertli kaleyi koruması beklenen genç futbolcu, önceki gün kendi başına antrenman yaparken sakatlandı. Karın kaslarında yırtık tespit edilen Mert, bugünkü karşılaşmada büyük olasılıkla forma giyemeyecek.



Ertuğrul kaleye



Teknik direktör Aykut Kocaman bu şok sakatlık nedeniyle Volkan Demirel’i Manisaspor maçının kadrosuna almak zorunda kaldı. Mert’in durumu maç saatinde netleşecek. Eğer oynayamazsa; kendisini iyi hissetmesi durumunda Volkan kaleyi koruyacak.



İki kalecinin de oynayamaları halinde ise Fenerbahçe kalesi, geçen sezon sadece A2 takımının kalesinde görev yapan Ertuğrul Taşkıran’a teslim edilecek. 21 yaşında ve 1.91 metre boyundaki Ertuğrul, tıpkı Volkan Demirel gibi Kartalspor’dan transfer edildi. 14 kez Genç milli olan kaleci, 2009-2010 sezon hazırlıklarının yapıldığı Almanya ve bu yılki Belçika kamplarına katıldı.



Manisa’yı yenmek şart oldu



Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avrupa Ligi’nde PAOK’a elenmelerinin ardından, Spor Toto Süper Lig’deki Manisaspor maçının büyük önem kazandığını söyledi. Lig TV’ye konuşan Kocaman, “Amacımız tekrar toparlanarak lige asılmak. Özelikle Manisaspor maçından kayıpsız geçmeliyiz. Alınacak kötü bir sonuç sarsıntıları ve tahribatı daha da artırır” dedi.



Emre Belözoğlu da, “Manisaspor maçında her şeyi bir yana itip, iyi bir netice ve futbol için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



