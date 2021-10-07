Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkının özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. İhalede en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi.

İhale Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB) pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Cey Ortak Girişim Grubu (Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ- Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ) katıldı.

Kapalı zarflarda elemesiz tekliflerin alınarak başladığı ihalede, elemeli turda en düşük teklif Cey Ortak Girişim Grubu'dan geldi. Daha sonra gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 2 milyar 511 milyon lira olarak belirlendi. Artırım aralığı da 20 milyon lira ve katları oldu.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi. Komisyon ihalenin sonucunu nihai kararın onaya sunulmasının ardından duyuracak.