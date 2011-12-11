-Fenerbahçe kafilesi Bursa'da BURSA (A.A) - 11.12.2011- Spor Toto Süper Lig'de yarın, Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Bursa'ya geldi. Feribotla geldiği Yalova'dan otobüsle Bursa'ya ulaşan Fenerbahçe kafilesini, kampa girecekleri Holiday Inn Otel önünde bir grup taraftar karşıladı. ''Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz'' yazılı pankart açan taraftarlar, takıma tezahüratlar ve alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi, imza aldı.