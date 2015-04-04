Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Fenerbahçeliler, Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Avusturya'nın Linz AG Froschberg takımıyla karşılaştı. Deplasmandaki ilk maçında rakibini 3-2 yenen sarı lacivertliler, bu maçın rövanşını da 3-1 kazandı.

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, geçen sezon ilk kez mücadele ettiği Avrupa Bayanlar Masa Tenisi Şampiyonlar Ligi final oynamış ancak kaybetmişti. Sarı lacivertliler, bu sezon şampiyonluğa ulaştı.