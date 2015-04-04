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Spor

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Fenerbahçeliler, geçen sezon ilk kez katıldıkları turnuvada final oynamıştı

04 Nisan 2015 19:04

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. 

Fenerbahçeliler, Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Avusturya'nın Linz AG Froschberg takımıyla karşılaştı. Deplasmandaki ilk maçında rakibini 3-2 yenen sarı lacivertliler, bu maçın rövanşını da 3-1 kazandı.

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, geçen sezon ilk kez mücadele ettiği Avrupa Bayanlar Masa Tenisi Şampiyonlar Ligi final oynamış ancak kaybetmişti. Sarı lacivertliler, bu sezon şampiyonluğa ulaştı.

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