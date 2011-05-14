-FENERBAHÇE KADIKÖY'DE SON MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son iki haftaya lider giren Fenerbahçe, yarın Ankaragücü ile yapacağı maçta bu sezon Kadıköy'de son kez bir maçta taraftarıyla buluşacak. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonuna 15 Ağustos 2010 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçla iyi bir başlangıç yapan, son iki hafta öncesi şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki kapanışı da biletlerinin tamamının satıldığı maçta iyi bir sonuçla yapmayı hedefliyor. Bu sezon sahasında yaptığı maçlarda sadece 3 beraberlik alarak puan yitiren, ligin ikinci yarısında bir beraberlikten başka kaybı olmayan sarı-lacivertli ekip, renktaşı başkent temsilcisinin karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. -ŞAMPİYONLUK OLASILIĞI VAR- Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ile aynı puanda fakat averajla önde götürdüğü yarışta, 33. hafta maçlarının ardından şampiyonluk olasılığı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçını kayıpsız geçer, Trabzonspor da İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında yenilirse, ligin bitimine bir hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek. İkili averajda Trabzonspor'a üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, bitime bir hafta kala oluşacak 3 puanlık farkla şampiyonluğa ulaşacak. 33. hafta maçlarında Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, Trabzonspor'un kazanması durumunda da son hafta öncesi bordo-mavili ekip şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayacak. -MUHTEMEL 11- Sarı-lacivertli ekipte Ankaragücü maçı öncesi sakatların iyileşmesi teknik direktör Aykut Kocaman'a kadro konusunda farklı seçenekler sağlıyor. Kocaman'ın Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapılan maçta kazanan kadroyu değiştirmemesi beklenirken, olası 11 şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Emre, Selçuk, Stoch, Alex, Niang. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. -SARI KART ALARMI- Fenerbahçe'de, yarınki Ankaragücü maçı öncesi tam 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli oyunculardan Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Cristian Baroni, Gökhan Gönül, Joseph Yobo, Özer Hurmacı ve Miroslav Stoch'un, yarınki maç öncesi ligde 3'er sarı kartı var. Bu oyunculardan Özer'in sakatlığı bulunurken, Emre, Caner, Cristian, Gökhan Gönül, Yobo ve Stoch yarınki maçta forma giyip birer sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 34. ve son haftasında takımlarının deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.