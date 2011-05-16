-FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE 853 DAKİKADIR GOL YEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Ankaragücü'nü 6-0 yenen Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında tam 853 dakikadır gol yemiyor. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 9 lig maçında kalesinde gol görmedi. Ligin 15. haftasında Kardemir Karabükspor ile sahasında yaptığı ve 2-1 kazandığı maçın 47. dakikasında Emenike'nin attığı golden sonra kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, tam 853 dakika gol yemedi. -KADIKÖY'DEKİ SON 9 MAÇ- Fenerbahçe'nin ligde sahasında yaptığı son 9 maç ve skorlar şöyle: 17. Hafta Fenerbahçe-Sivasspor....: 1-0 19. Hafta Fenerbahçe-Trabzonspor..: 2-0 21. Hafta Fenerbahçe-Kayserispor..: 2-0 23. Hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa....: 2-0 25. Hafta Fenerbahçe-Konyaspor....: 2-0 27. Hafta Fenerbahçe-Bursaspor....: 0-0 29. Hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor: 1-0 31. Hafta Fenerbahçe-İBB Spor.....: 2-0 33. Hafta Fenerbahçe-Ankaragücü...: 6-0