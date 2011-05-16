T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE 853 DAKİKADIR GOL YEMİYOR İSTANBUL (A.A)

16 Mayıs 2011 02:25

-FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE 853 DAKİKADIR GOL YEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Ankaragücü'nü 6-0 yenen Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında tam 853 dakikadır gol yemiyor. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 9 lig maçında kalesinde gol görmedi. Ligin 15. haftasında Kardemir Karabükspor ile sahasında yaptığı ve 2-1 kazandığı maçın 47. dakikasında Emenike'nin attığı golden sonra kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, tam 853 dakika gol yemedi. -KADIKÖY'DEKİ SON 9 MAÇ- Fenerbahçe'nin ligde sahasında yaptığı son 9 maç ve skorlar şöyle: 17. Hafta  Fenerbahçe-Sivasspor....: 1-0 19. Hafta  Fenerbahçe-Trabzonspor..: 2-0 21. Hafta  Fenerbahçe-Kayserispor..: 2-0 23. Hafta  Fenerbahçe-Kasımpaşa....: 2-0 25. Hafta  Fenerbahçe-Konyaspor....: 2-0 27. Hafta  Fenerbahçe-Bursaspor....: 0-0 29. Hafta  Fenerbahçe-Gaziantepspor: 1-0 31. Hafta  Fenerbahçe-İBB Spor.....: 2-0 33. Hafta  Fenerbahçe-Ankaragücü...: 6-0

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24