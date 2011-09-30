Fenerbahçe Kadıköy'de 25 maçtır yenilmiyor

T24

25 maçta 65 puan topladı





51 gol attı, 10 gol yedi



Farklı galibiyetler



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 25 lig mücadelesinde 20 galibiyet, 5 de beraberlik çıkardı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı bu sezon Kadıköy'deki üçüncü maçına çıkacak sarı-lacivertliler, 25 maçlık periyotta 20 galibiyet ve 5 beraberlikle toplam 65 puan topladı.Fenerbahçe, beraberlikleri 2009-2010 sezonunda Trabzonspor (1-1), 2010-2011 sezonunda Beşiktaş (1-1), Galatasaray (0-0) ve Bursaspor'a (0-0) karşı alırken, bu sezon Manisaspor ile (1-1) de berabere kaldı.Sarı-lacivertli ekip, iki sezon önce 24. haftada Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başladığı yenilmediği periyotta 25 maçta rakiplerinin filelerine 51 gol atarken, kalesinde sadece 10 gol gördü.Fenerbahçe'ye yenilmezlik periyodunda Trabzonspor, Manisaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Bucaspor ve Kardemir Karabükspor gol atabildi.Fenerbahçe, sahasındaki son 25 lig maçında en farklı skorlu galibiyetini, geçen sezonun 33. haftasında Ankaragücü'nü 6-0 yenerek aldı.Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 1. haftada Medical Park Antalyaspor'u 4-0, 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorlarla mağlup etmişti.