Fenerbahçe, Kadıköy'de 25 puan kaybetti

Şampiyonluk yarışında evinde Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada tam 25 puan kaybetti.

Sarı Lacivertlilerin "Kalemiz", rakiplerin ise "Cehennem" dediği Kadıköy'de geçen sene, önce derbilerdeki üstünlük kaybedildi, bu sene de birçok maçta puanlar kaybedildi.

Erol Bulut döneminde evinde 40 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'tan derbide 4 gol yedi ve 4-3 kaybetti. Konyaspor'a 2-0, Malatya'ya ise 3-0 kaybedilirken, Kadıköy'de olumsuz anlamda ilkler yaşandı. Göztepe maçında ise 9. dakikada yenen golle, pozisyon bile bulunamadan maç 1-0 bitirildi. Galatasaray maçı da yine vasat oyunla puansız geçildi.

Hocası ayrılan, eksikleri olan Gençlerbirliği karşısında 90 dakika pozisyona bile giremeyen Fenerbahçe, o dönemin lig sonuncusuna 2-1 kaybetti.

Takımın başına Emre Belözoğlu geldikten sonra yeniden umutlanan Kanarya yine bir Kadıköy maçında Sivasspor'a yenilerek şampiyonluk iddiasını zora soktu.