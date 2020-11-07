Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Haftaya lider giren sarı-lacivertliler, zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu sezon oynadığı 6 maçta yalnızca Beşiktaş karşısında kazanabilen konuk Konyaspor ise ligin bir başla güçlü ekibi karşısında kötü serisine dur demeyi hedefliyor.

İki taraf arasındaki karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Dün antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa bugün oynayamayacak.