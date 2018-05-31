Fenerbahçe istedi, Roma kaptı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Ivan Marcano, İtalya'nın yolunu tuttu.
Roma yöneticisi Gianni Castaldi, dün "Ivan Marcano bugün Roma'da olacak. Transfer bitti diyemem çünkü otorup konuşmamız lazım, ayrıca sağlık kontrolleri olacak" demişti.
Başkent takımı, bonservisini elinde bulunduran İspanyol savunmacı Ivan Marcano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Roma, oyuncuya yıllık 2 milyon Avro ödeyecek.