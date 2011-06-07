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Spor

FENERBAHÇE İNLER'LE TEMASTA İSTANBUL (A.A)

07 Haziran 2011 21:06

-FENERBAHÇE İNLER'LE TEMASTA İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - İtalya takımlarından Udinese'de forma giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler, Fenerbahçe Kulübü'nün menajeriyle irtibata geçtiğini bildirdi. Gökhan İnler, kişisel internet sitesinden futbolseverlerin sorularını yanıtladı. İnler, Fenerbahçe Kulübü'nün kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğine ilişkin sorulara, ''Fenerbahce Kulübü menajerimle irtibata geçti. Transferim hakkında soru sordu. Konuyla ilgi menajerim ilgileniyor'' şeklinde yanıt verdi.  Diğer yandan Fenerbahçe Kulübü, 3 Haziran'da, Gökhan İnler ile ilgilenmediğini açıklamıştı.  Gökhan İnler, 2004-2005 sezonu öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta denemeye alınmış, ancak daha sonra gönderilmişti. Ümit Milli Takım'da forma giyen oyuncu, daha sonra tercihini İsviçre Milli Takımı'ndan yana kullanmıştı. 2006-2007 sezonundan itibaren Udinese'de başarılı bir performans sergileyen Gökhan İnler, bir çok kulübün transfer gündemine girmişti.

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