-FENERBAHÇE, İLK YARIDA KOCAMAN İLE DERBİ KAZANAMADI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen Aykut Kocaman'ın yüzü derbilerden yana henüz gülemedi. Ligde özellikle son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe, derbi maçlarını tamamlarken, bu karşılaşmalarda henüz galibiyet alamadı. Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynadıkları karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu akşam oynanan karşılaşmada da Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak 3 puan alamayan Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda oynadıkları karşılamada ise 3-2 yenilmişti. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Aykut Kocaman yönetiminde derbi maçlardan sadece 2 puan çıkartabilirken, 7 puan kaybetmekten kurtulamadı. Sarı-lacivertliler, ligin 10. haftasında ise ligin zirvesinde yer alan Bursaspor'a konuk olacak. -YOBO: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK Yobo, karşılaşmanın ardından Lig TV'ye yaptığı açıklamada, ilk kez Fenerbahçe formasıyla bir Galatasaray ile derbiye çıktığını kaydederek, ''Benim için unutulmaz bir andı. Fenerbahçe formasıyla güzel duygular yaşadım. Benim için sıradan bir maç değildi'' şeklinde konuştu. Karşılaşmaya mutlaka kazanmak için çıktıklarını ifade eden Yobo, ''Bugün evimizde hayal kırıklığı yaşadık. Hem ben hem diğer takım arkadaşlarım sonuçtan memnun değiliz. Ancak sonuçta bir derbi. Sonuç hiç bir zaman kestirilemiyor'' dedi. -YİNE BİR BERABERLİKLE KARŞI TARAFI SEVİNDİRDİK Volkan Demirel, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, karşılaşmada takım olarak iyi oynamadıklarını kaydetti. Galip gelmeleri gerektiğini, ancak bunu başaramadıklarını belirten Volkan Demirel, ''Geçmiş derbilere baktığımızda da böyle bir skor olmaması gerekiyordu. Yine bir beraberlikle karşı tarafı sevindirdik. Kadıköy'de galip gelmemiz lazımdı. Bazen düşündüklerimizi, hissettiklerimizi sahaya yansıtamıyoruz'' şeklinde konuştu.