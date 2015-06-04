Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Milli takım kampına katılmak için İstanbul’a gelen Şener Özbayraklı bu sabah menajeri ile birlikte Fenerbahçe Kulübü’ne gitti ve yıllık 1.3 milyon Euro karşılığında 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Şener, önümüzdeki sezon Gökhan Gönül ile birlikte önemli bir rekabete girecek.

Bu sezon Bursaspor 'da sergilediği performans ile milli takıma kadar yükselen Şener, ofansif yönü son derece güçlü olan bir oyuncu.

Fenerbahçe Kulübü, sözleşmesi gereği Şener'in bonservisi için 5 milyon TL ödeyecek.

Şener Özbayraklı kimdir?

Doğum tarihi: 1990

Doğum yeri: Artvin

Boy: 1,81 metre

Mevkii: Sağ bek

Oynadığı takımlar: Ankaraspor, Arsinspor, Keçiörengücü, Bugsaşspor, Bursaspor