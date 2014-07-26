Fenerbahçe ilk hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı

Yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında Düzce 18 Temmuz Stadı'nda İran'ın İsfahan ekibi Sepahan FC ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, sarı-Lacivertli ekipte yeni transfer Diego Ribas, ilk maçına çıktı ve ortaya koyduğu futbolla beğeni topladı.

Son şampiyon sahaya Mert Günok, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Mıhael Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Diego Ribas, Moussa Sow, Pierre Webo ilk 11'i ile çıktı.

Oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren elinde bulunduran Fenerbahçe, 20. dakikada Diego'nun asistinde Mehmet Topuz'un mükemmel golü ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Ersun Yanal, oyuncu değişiklikleri yaparak tüm oyunculara süre vermeye çalıştı ve özellikle son bölümde genç oyuncular kendilerini kanıtlamak için mücadele etti.

Mücadelenin ikinci devresinde de Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde bulunduran taraf oldu. Sarı-Lacivertli ekipte Mousssa Sow ve genç oyuncu Muhammed rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de maçta başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Lacivertli ekip sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.