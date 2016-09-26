Fenerbahçe ile Vestel arasında lisans anlaşması

Fenerbahçe, beyaz eşya ve teknoloji üreticisi Vestel ile lisans anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Vestel ile imzaladığı lisans anlaşmasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Siteden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’de yine bir ilke imza atarak, kulübümüz iştiraklerinden Fenerium ile Türkiye’nin en büyük yerli üreticilerinden biri olan Vestel ile lisans anlaşması imzalıyor.

Anlaşma kapsamında Dünyada ilk defa bir spor kulübüne özel olarak üretilmiş akıllı Televizyonlar ile yeniden bir ilki gerçekleştirmenin ayrıcalığını, bu sene içinde bulunduğumuz 110. yıla özel tasarlanan logomuzla üretilen cep telefonu ile taraftarlarımıza koleksiyon niteliği taşıyan bir ürün sunmanın haklı gurunu yaşıyoruz.

Yapılan anlaşma ile ilgili imza töreni, 27 Eylül Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacaktır. Sporcularımız ve yöneticilerimizin katılımıyla düzenlenecek olan imza töreni saat 14:00‘te gerçekleşecektir.

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