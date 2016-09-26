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Spor

Fenerbahçe ile Vestel arasında lisans anlaşması

"Logomuzla üretilen cep telefonu ile taraftarlarımıza koleksiyon niteliği taşıyan bir ürün sunacağız"

26 Eylül 2016 16:09

Fenerbahçe, beyaz eşya ve teknoloji üreticisi Vestel ile lisans anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Vestel ile imzaladığı lisans anlaşmasını  resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Siteden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’de yine bir ilke imza atarak, kulübümüz iştiraklerinden Fenerium ile Türkiye’nin en büyük yerli üreticilerinden biri olan Vestel ile lisans anlaşması imzalıyor.

Anlaşma kapsamında Dünyada ilk defa bir spor kulübüne özel olarak üretilmiş akıllı Televizyonlar ile yeniden bir ilki gerçekleştirmenin ayrıcalığını, bu sene içinde bulunduğumuz 110. yıla özel tasarlanan logomuzla üretilen cep telefonu ile taraftarlarımıza koleksiyon niteliği taşıyan bir ürün sunmanın haklı gurunu yaşıyoruz.

Yapılan anlaşma ile ilgili imza töreni, 27 Eylül Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacaktır. Sporcularımız ve yöneticilerimizin katılımıyla düzenlenecek olan imza töreni saat 14:00‘te gerçekleşecektir.

Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız"

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