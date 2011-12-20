T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe ile Medical Park 33. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A)

20 Aralık 2011 13:51

-Fenerbahçe ile Medical Park 33. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor ile yarın yapacağı karşılaşmayla birlikte ligde rakibiyle 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek ligde yapılan 32 maçın 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Antalyaspor kazanırken, 6 karşılaşma da berabere sona erdi. ''Sarı Kanaryalar''ın toplam 62 golüne, Akdeniz temsilcisi 23 golle karşılık verdi. Geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, İstanbul'da 4-0, Antalya'da da 1-0'lık sonuçlarla kazandı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı lig maçlarında da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 16 maçın 8'ini kazanan sarı-lacivertliler, 5 maçta berabere kalırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 22, ev sahibi ekip ise 13 gol attı. Fenerbahçe, son 6 lig maçında yenilmediği Antalyaspor'u son 4 maçta da mağlup etti. Antalyaspor, 2006-2007 sezonun ikinci yarısında kendi evinde elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe karşısında sadece 1 beraberlik alabilirken, 5 kez yenildi, bu süre içinde sadece 2 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-97 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 3 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Bu arada, 1984-85 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 32 maç içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24