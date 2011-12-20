-Fenerbahçe ile Medical Park 33. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor ile yarın yapacağı karşılaşmayla birlikte ligde rakibiyle 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek ligde yapılan 32 maçın 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Antalyaspor kazanırken, 6 karşılaşma da berabere sona erdi. ''Sarı Kanaryalar''ın toplam 62 golüne, Akdeniz temsilcisi 23 golle karşılık verdi. Geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, İstanbul'da 4-0, Antalya'da da 1-0'lık sonuçlarla kazandı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı lig maçlarında da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 16 maçın 8'ini kazanan sarı-lacivertliler, 5 maçta berabere kalırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 22, ev sahibi ekip ise 13 gol attı. Fenerbahçe, son 6 lig maçında yenilmediği Antalyaspor'u son 4 maçta da mağlup etti. Antalyaspor, 2006-2007 sezonun ikinci yarısında kendi evinde elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe karşısında sadece 1 beraberlik alabilirken, 5 kez yenildi, bu süre içinde sadece 2 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-97 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 3 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Bu arada, 1984-85 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 32 maç içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.