-FENERBAHÇE İLE KONYASPOR LİGDE YARIN 23. MAÇA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Fenerbahçe ile Konyaspor ligde yarın 23. maça çıkacak. Lig tarihinde ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 22 lig maçında karşılaşan Konyaspor, 21 kez yenildiği rakibi karşısında sadece tek galibiyet alabildi. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında yaptığı 22 lig maçından 21'ini kazanırken, rakibine toplam 73 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. -KONYA'DAKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Konyaspor, yarınki maçın yapılacağı Konya Atatürk Stadı'nda daha önce 11 lig maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 10 maçı kazanırken, 2004-2005 sezonunda şampiyonluğu ilan ettikten sonra oynadığı karşılaşmada sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, Konya'da toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. -LİGDEKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Konyaspor takımları arasında ligde geride kalan 22 maçta alınan sonuçlar şöyle: Sezon Maç Sonuç ------- -------------------- ----- 1988-89 Fenerbahçe-Konyaspor 4 - 1 Konyaspor-Fenerbahçe 1 - 5 1989-90 Fenerbahçe-Konyaspor 2 - 0 Konyaspor-Fenerbahçe 0 - 1 1990-91 Fenerbahçe-Konyaspor 1 - 0 Konyaspor-Fenerbahçe 2 - 3 1991-92 Fenerbahçe-Konyaspor 4 - 1 Konyaspor-Fenerbahçe 1 - 2 1992-93 Fenerbahçe-Konyaspor 5 - 2 Konyaspor-Fenerbahçe 1 - 5 2003-04 Konyaspor-Fenerbahçe 2 - 4 Fenerbahçe-Konyaspor 5 - 2 2004-05 Fenerbahçe-Konyaspor 3 - 0 Konyaspor-Fenerbahçe 4 - 2 2005-06 Konyaspor-Fenerbahçe 2 - 4 Fenerbahçe-Konyaspor 5 - 0 2006-07 Konyaspor-Fenerbahçe 0 - 1 Fenerbahçe-Konyaspor 3 - 0 2007-08 Fenerbahçe-Konyaspor 4 - 1 Konyaspor-Fenerbahçe 1 - 4 2008-09 Konyaspor-Fenerbahçe 1 - 2 Fenerbahçe-Konyaspor 4 - 2