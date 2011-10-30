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Spor

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor yarın 9. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A)

30 Ekim 2011 11:37

-Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor yarın 9. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 8 maçtan 7'sini Fenerbahçe kazandı, 1'i berabere sonuçlandı, Kardemir Karabükspor henüz galibiyet alamadı. Fenerbahçe'nin toplam 18 golüne, Kardemir Karabükspor 6 golle yanıt verebildi. İstanbul'da yapılan 4 maçı da ev sahibi sarı-lacivertli ekip kazandı. İki takım arasındaki lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle: /*   Sezon                   Maç                   Sonuç ---------    -------------------------------    ----- 1993-1994    Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor    4 - 1               Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe    2 - 3 1997-1998    Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe    1 - 2              Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor    2 - 0    1998-1999    Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor    4 - 1                 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe    0 - 0 2010-2011    Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor    2 - 1              Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe    0 - 1 */

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