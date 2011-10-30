-Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor yarın 9. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 8 maçtan 7'sini Fenerbahçe kazandı, 1'i berabere sonuçlandı, Kardemir Karabükspor henüz galibiyet alamadı. Fenerbahçe'nin toplam 18 golüne, Kardemir Karabükspor 6 golle yanıt verebildi. İstanbul'da yapılan 4 maçı da ev sahibi sarı-lacivertli ekip kazandı. İki takım arasındaki lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle: /* Sezon Maç Sonuç --------- ------------------------------- ----- 1993-1994 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 4 - 1 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 2 - 3 1997-1998 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 1 - 2 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 2 - 0 1998-1999 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 4 - 1 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0 - 0 2010-2011 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 2 - 1 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0 - 1 */