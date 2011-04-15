-FENERBAHÇE İLE GAZİANTEPSPOR 50. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Fenerbahçe ile Gaziantepspor, yarın yapacakları karşılaşmayla birlikte, ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 30-11 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 8 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe toplam 99, Gaziantepspor ise 51 gol attı. Sezonun ilk yarısında Gaziantep'te yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Gaziantepspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 5 lig maçından 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı, sadece 1'ini yitirdi. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Fenerbahçe, yarınki rakibi Gaziantepspor'a İstanbul'da yaptığı lig maçlarında büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, Gaziantepspor ile sahasında yaptığı 24 maçta 20 galibiyet alırken, yalnızca 1 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı. -İSTANBUL'DAKİ TEK YENİLGİ 1981'DE- 1980-1981 sezonunda, 23 Mayıs 1981 tarihinde sahasında Gaziantepspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu yenilgiden sonra rakibinin Birinci Lig'de mücadele ettiği 21 sezonda evinde Gaziantep ekibine mağlup olmadı. Fenerbahçe, İstanbul'da Gaziantepspor filelerine toplam 57 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. -LİGİN GOL REKORU- 53. sezonunu yaşayan lig tarihinde şimdiye dek bir maçta en fazla gol, Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki karşılaşmada filelere gitti. 1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da yapılan maçı sarı-lacivertli ekip 8-4 kazanırken, filelere giden toplam 12 gol, ligde şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ve Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı. -TARİHE GEÇEN BİR DİĞER MAÇ- Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında ligde 2000-2001 sezonunda İstanbul'da yapılan maç da adeta nefesleri kesti. Ligde 29. haftada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fenerbahçe 61 puan ve averajla lider, Gaziantepspor ise 58 puanla 3. sırada başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantepspor 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda adeta coşan Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle inanılmazı gerçekleştirip, sahadan 4-3 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçti. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki randevular genelde gollü maçlara sahne oluyor. Fenerbahçe, rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini, 2007-2008 sezonunda Gaziantep'teki maçta 5-0, tarihe geçen 1991-1992 sezonunda 8-4, 1981-1982 ve 2003-2004 sezonlarında 5-1, 1998-1999 sezonunda da 4-0'lık skorlarla aldı. Gaziantepspor ise Fenerbahçe önünde en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 5-1'lik sonuçla elde etti.