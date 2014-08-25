Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe!

Lig şampiyonu Fenerbahçe, Türkiye Kupası sahibi Galatasaray’ı mağlup edip Süper Kupa’nın sahibi oldu. Manisa’da 120 dakikası 0-0 biten karşılaşmayı penaltılarla 3-2 kazanan sarı-lacivertli ekip, Süper Kupa’yı 3. kez müzesine götürdü; Galatasaray’ı yakaladı.

Türk futbolunun iki asırlık çınarı Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirmesinin yanı sıra, gelirinin Soma’da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlanacak olması nedeniyle de çok anlamlı bir maçtı.

Üst üste 3. kez Süper Kupa maçında karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Manisa’da kozlarını paylaştı. Fakat bu kez Fenerbahçe “lig şampiyonu”, Galatasaray ise “Türkiye Kupası sahibi” unvanıyla sahaya adım attı.

İki ekibin başında da yeni teknik direktörler vardı... Cesare Prandelli, Galatasaray’ın; İsmail Kartal da Fenerbahçe’nin başında ilk resmi maçlarına çıktı.

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren, Fenerbahçe rakip sahada çok pas yapıp topa daha fazla sahip olma düşüncesindeydi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, sahasında bekleyen Galatasaray ise, geriden tek forveti Burak Yılmaz’ın koşu yollarına atılan paslarla gol aramayı A planı olarak belirlemişti.

Maçtaki ilk tehlike, 3. dakikadaki Fenerbahçe atağında yaşandı. Galatasaray yarı sahasının ortasında topla buluşan Meireles, sağ kanattan bindiren Gökhan Gönül'ü gördü. Çapras pasla buluşan Gökhan'ın bekletmeden sağ ayağıyla ceza sahası içerisine gönderdiği topta Chedjou kademeye girerek tehlikeyi önledi.

7. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Galatasaray’ın yeni transferi Yasin Öztekin topu sağ tarafına çektikten sonra şutunu yolladı. Ancak kaleci Volkan sağına giden topu yatarak çelmeyi başardı.

İlk yarının orta bölümünde kalecileri çok fazla zorlayacak pozisyonlar yaşanmadı. Fakat özellikle orta saha oyuncularının birbirlerine yaptığı sert fauller neticesinde tansiyon yükseldi. Yükselen tansiyon zaman zaman gerginliklere de yol açtı.

Galatasaray ise ilk devredeki en efektif pozisyonunu 35’te buldu. Yeni transfer Olcan Adın uzaktan şansını denedi. Sağ kanattan içeriye yönelen Olcan’ın sol ayağıyla gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.

41 ile 44. dakikalar arasında baskısını artıran Fenerbahçe ise bu süreçte 3 pozisyon buldu.

41’de Mehmet Topal soldan gelen ortaya iyi yükseldi; topu kafayla kaleye gönderdi. Muslera çizgide çok başarılı bir hamleyle golü engelledi.

42’de Emenike sol kanatta deparla rakiplerini ekarte etti. Nijeryalı ceza sahasına yönelip, dışarıya doğru pas verdi. Topa gelişine vuran Meireles’in şutunda Muslera yine başarılıydı.

44’te Sow’un kafa vuruşunda Muslera topu tek hamlede yakaladı.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci devresi başlamadan önce, Volkan Demirel’in koruduğu kalenin arkasındaki tribünde bulunan Galatasaray taraftarları sahaya yabancı madde attı. Bu nedenle ikinci yarı 5 dakika geç başladı.

50. dakikada ise bu kez Fenerbahçe tribünlerinden Galatasaray kalecisi Muslera’ya maddeler atıldı.

54’te sağ kanatta topla buluşan Meireles ceza sahası içine bekletmeden ortasını yaptı. Yerde bir kez seken topa iyi hareketlenen Sow, Veysel Sarı'dan önce kafa vuruşunu yaptı fakat top Muslera'nın üzerine gitti.

72’de yardımcı hakem Serkan Ok’un ayağına kramp girince devam edemedi. Kalan dakikalarda onun yerine 4. Hakem Ali Palabıyık görev yaptı.

79’da Fenerbahçe gole çok yaklaştı... Sarı-lacivertli ekibin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Caner kullandı. Melo'nun kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayının içinde Bekir’e geldi. Bekir'in sağ ayağıyla gelişine vuruşunda Muslera bir kez daha müthiş bir kurtarış yaptı.

86’da Bruma önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza sahasında topu önünde bulan ve Bekir’den sıyrılan Bruma’nın sol ayağıyla şutu üstten dışarı çekti.

87’de belki maçın en önemli pozisyonu yaşandı; Galatasaraylı Muslera yine kalesinde devleşti! Chedjou’nun hatasından faydalanıp topu kapan Kuyt, boş pozisyondaki Emenike’yi gördü. Emenike karşı karşıya pozisyonda plaseledi; Muslera gole izin vermedi.

Normal sürede gol olmayınca karşılaşma uzatmaya gitti.

101. dakikada Olcan’ın defansın arkasına attığı topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla gelişine vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

120 dakika boyunca da gol olmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

İlk penaltıyı Galatasaray’dan Olcan kullandı ve golü buldu. Ardından Kuyt penaltılarda skoru eşitledi. Galatasaray’da ikinci penaltı için topun başına geçen Selçuk’un vuruşunda top üstten auta çıktı. Fenerbahçeli Caner’in penaltısını ise Muslera çıkardı.

3. penaltılarda Galatasaray’dan Melo topu üstten dışarı yolladı. Muslera, Mehmet Topuz’un penaltısında da başarılıydı. Sonra Yekta’nın vuruşunu Volkan çıkardı. Meireles’in golüyle 4. penaltılarda Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

Son penaltılarda Burak Yılmaz’ın golü skoru 2-2’ye getirdi. Kadlec’in gole çevirdiği penaltıyla Fenerbahçe 3-2 galip gelerek kupaya uzandı.