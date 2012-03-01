Fenerbahçe ile Galatasaray aynı grupta

T24 - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur maçları tamamlanırken, İstanbul'da 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Sekizli Final grupları da belli oldu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Sekizli Final organizasyonunda, Türk takımları Fenerbahçe ile Galatasaray Medical Park aynı grupta yer aldı.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarından Galatasaray Medical Park, ilk turda yer aldığı A Grubu'nda oynadığı 14 maç sonunda 11 galibiyet, 3 yenilgiyle grubunu ikinci sırada bitirdi. Fenerbahçe ise ilk turda B Grubu'nda oynadığı 12 maçı da kazandı ve namağlup olarak ikinci tura yükseldi.

Galatasaray Medical Park, Sekizli Final organizasyonunu düzenleyen kulüp olması nedeniyle ikinci turda maç yapmazken, Fenerbahçe ise ikinci turda Fransa'nın Basket Lattes Montpellier Agglomeration takımı geçerek son 8 takım arasına ismini yazdırdı.

İkinci tur mücadelelerinin ardından Sekizli Final'de A Grubu'nda Fenerbahçe ve Galatasaray Madical Park'ın yanı sıra İspanya'nın Rivas Ecopolis takımı ile İtalya'nın Beretta Famila-Schio ekibi yer aldı.

B Grubunda ise İspanya'dan Ros Casares, Polonya'dan Wisla Can-Pack ile Rusya'dan Sparta&K Moskova Region ile UMMC Ekaterinburg takımları bulundu.