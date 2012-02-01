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Spor

Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı İSTANBUL (A.A) 

01 Şubat 2012 12:53

-Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 5 Şubat Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıkarıldı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin, kongre üyeleri için satışa çıkarıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, yarın Fenerbahçe Premium Kart ile Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve faturalı Fenercell kullanıcıları için satışa çıkacak biletlerin genel satışına ise 3 Şubat Cuma günü başlanacağı kaydedildi. Kongre üyeleri ile platinium ve premium kart sahipleri 3, gold kart sahipleri 2, classic kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri ise 1 bilet alabilecek.  Derbi maçın bilet fiyatları şöyle: Türk Telekom ve Migros Tribünü: 66 TL Fenerium Üst H-I Blok: 132 TL Fenerium Üst C-D-F-G Blok: 154 TL Fenerium Alt G Nissan Blok: 205 TL Fenerium Alt B nesine.com Blok: 255 TL Fenerium Alt F nesine.com Blok: 255 TL Fenerium Alt C-E Blok: 305 TL Fenerium Alt D Ford Blok: 315 TL

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