Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılın takası

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Ozan Tufan ve Tolgay Arslan takası konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Transfer döneminin açılmasıyla takasın resmileşmesi bekleniyor.

Haber Global'dan Yağız Sabuncuoğlu'nun bildirdiğine göre, iki takımda da kadro dışı bırakılan oyuncular Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ın takası için Fenerbahçe ile Beşiktaş anlaşmaya vardı.

Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncular da takasa onay verdi. Sözleşme detaylarının hazırlanması ve imzaların atılmasının ardından devre arası kamp döneminde Ozan Tufan Beşiktaş'a, Tolgay Arslan ise Fenerbahçe'ye katılacak.