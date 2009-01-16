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Spor

Fenerbahçe ikinciliği kaçırdı

Fenerbahçe, grup ikinciliği için çıktığı maçta Roma'yı uzatma devresi sonunda 90-86 yenmesine karşın üçüncü sırada kaldı.

16 Ocak 2009 02:00


Euroleague'de TOP 16'ya kalmayı geçen hafta garantileyen Fenerbahçe Ülker, grup ikinciliği için çıktığı maçta Lottomatica Roma'yı uzatma devresi sonunda 90-86 yenmesine karşın üçüncü sırada kaldı. Sarı-lacivertli ekibe ikincilik için 9 sayı farklı galibiyet gerekiyordu.

Fenerbahçe Ülker, Euroelague C Grubu'ndaki son maçında İtalya'nın Lottomatica Roma takımını konuk etti.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Ömer Onan ve Preldziç'in sayılarıyla 3. dakikada 7-0 öne geçti. Kalan bölümü çekişmeli geçen ilk periyodu, Ömer Onan'ın 10 sayılık katkısıyla Fenerbahçe Ülker 16-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta adam adama daha etkili savunma yapan sarı-lacivertliler, Oğuz ve Smith ile hücumları iyi değerlendirerek 16. dakikada 29-20’lik skorla 9 sayılık farka ulaştı. İlk yarıda çok iyi mücadele eden Fenerbahçe Ülker, devreyi de 36-31 önde tamamladı.

Üçüncü periyot dengede geçerken, Jaaber ve Becirovic'in dış atışlardaki yüksek performansıyla konuk ekip Lottomatica Roma, 3. periyodu 55-52 önde kapadı.

Son periyotta Oğuz ve Ömer Onan ile etkili olan Fenerbahçe Ülker, 36. dakikada 64-64 beraberliği sağladı. Kalan bölümde büyük çekişme yaşanırken, bitime 10 saniye kala De la Fuente'nin basketiyle maça 72-72 eşitlik geldi. Son hücumda Fenerbahçe Ülker'de Ömer Onan'ın üst üste kullandığı 2 şut basket olmayınca mücadele eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde Mrsiç ile dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Ülker, farkı bir ara ikincilik için kendisine gerekli olan 9 sayıya kadar çıkarsa da, Becirovic'in üst üste attığı 2 üçlük farkın açılmasına engel oldu. Karşılaşmayı Fenerbahçe Ülker 90-86 kazanırken, 4 sayılık fark ikincilik için temsilcimize yeterli olmadı. maçtan 90-86 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Ülker'de Oğuz Savaş attığı 27 sayıyla Euroleague'de kariyer rekoru kırarken, 9 ribaunt alarak pota altında da takımı adına önemli bir performans serdiledi. Sarı-lacivertlilerde Damir Mrsic 18 sayı, Ömer Onan 17 sayı, Devin Smith de 11 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekipte ise Sani Becirovic 24 sayı, Andre Hutson 18 sayı – 10 ribaunt, De La Fuente ve Brezec de 10'ar sayıyla oynadılar.

C Grubu'nda lider TAU Ceramica, ikinci Lottomatica Roma, üçüncü Fenerbahçe Ülker ve dördüncü Alba Berlin TOP 16'ya yükseldi.

FENERBAHÇE ÜLKER: 90 - LOTTOMATICA ROMA: 86
Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Nikolaos Zavlanos (Yunanistan) xxx, Andrej Lovsyn (Slovenya) xxx, Matej Boltauzer (Slovenya) xxx

Fenerbahçe Ülker: Green x 2, Rasim x, Ömer Onan xxx 17, Vidmar x 5, Preldziç x 3, Oğuz xxxx 27, Semih xx 7, Damir Mrsic xxx 18, Smith xxx 11

Lottomatica Roma: Jaaber xx 9, Jennings x 2, De la Fuente xx 10, Hutson xx 18, Gabini x 3, Brezec xx 10, Becirovic xxx 24, Giachetti x 5, Tonolli x 3, Datone x 2

1. Periyot: 16-15

Devre: 36-31 (Fenerbahçe Ülker lehine)

3. Periyot: 52-55

Normal Süre: 72-72

Beş Faul Alanlar: 32.53 Semih (Fenerbahçe Ülker), 31.27 Gabini, 41.12 Giachetti (Lottomatica Roma)

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