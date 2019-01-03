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Spor

Fenerbahçe, ikinci devre hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yer alan üst sahada yaptığı antrenmanla başladı

03 Ocak 2019 00:28

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yer alan üst sahada yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti. Ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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