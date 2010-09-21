-FENERBAHÇE İDMANINDA GOL ŞOV İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Kasımpaşa ile 6. haftada yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin idmanında adeta ''gol şov'' vardı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyoner Alper Aşçı futbolculara 45 dakika kondisyona yönelik koşu ve istasyon çalışmaları yaptırdı. Futbolcular daha sonra 8'e 8 yarı sahada çift kale maç yaparak, antrenmanı tamamladı. -ÇİFT KALE MAÇTA STOCH ŞOV- Yarı sahada yapılan ve yaklaşık 50 dakika süren çift kale maçta tam 35 gol atıldı. Antrenman maçında Ertuğrul, Gökhan Gönül, İlhan, Lugano, Stoch, Kazım, Özer ve Niang'dan oluşan mavi takım, Serkan, Bilica, Bekir, Caner, Dia, Cristian, Mehmet Topuz, Semih'ten kurulu yeşil takımı 25-10 yendi. Çift kale maçta mavi takımda 8 gol atan Stoch, şov yaparken, Özer ve Kazım 5'er, Gökhan Gönül 4, Niang ise 3 gol kaydetti. Yeşil takımın golleri ise Semih (5), Mehmet Topuz (3), Cristian ve Dia'dan geldi. Bu arada, genç oyuncular antrenmanda ayak tenisi oynadı. -İZİNLİ OLAN ALEX VE VOLKAN İDMANA ÇIKMADI- Eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan kaptan Alex idmana katılmadı. Hastanede operasyon geçiren eşinin yanında olan ve hastanede sabahladığı öğrenilen Alex, dün olduğu gibi bugün de çalışmada yer almadı. Alex'in eşinin durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı bildirildi. Sol arka adalesinde zorlanma olan Selçuk, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile birlikte koşu yapıp, tesislerde tedavi olurken, gribal enfeksiyon geçiren Gökhan Ünal ve sol arka adalesinde zorlanma olan Andre Santos ile tedavisine devam edilen Uğur, idmana çıkmadı. Tedavileri süren Emre, Yobo ve Mert ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde sahada koşu yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu akşam evlenecek Volkan Demirel de izinli olduğu için çalışmada yer almadı.