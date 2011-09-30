-''Fenerbahçe için canımızı dişimize takacağız'' İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferleri Henri Bienvenu ile Reto Ziegler, ''Fenerbahçe için canımızı dişimize takacağız'' dedi. Kamerunlu forvet Bienvenu ile İsviçreli savunmacı Ziegler, sarı-lacivertli kulübün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin ekim sayısına özel röportaj verdi. Derginin tanıtımını yapan Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesi, her iki oyuncunun ortak açıklaması olarak ''Fenerbahçe için canımızı dişimize takacağız'' başlığıyla röportajdan spotlar yayımladı. Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atan Bienvenu, hocası Aykut Kocaman'ın futbolculuğunu örnek aldığını dile getirerek, ''Aykut hocanın benim gözümde farklı bir değeri daha var, o da benim gibi Fenerbahçe'de forvet oynamış, çok sayı da golü var. Büyük başarılara imza atmış. Buraya aynı zamanda öğrenmeye aç bir öğrenci olarak geldim. Bu benim için çok büyük bir şans. Onun adımlarını takip edebileceğim, onun öğretileri ve tecrübelerinden faydalanacağım için kendimi çok şanslı görüyorum'' ifadelerini kullandı. Geçen sezon forma giydiği İsviçre Ligi ile Türkiye Ligi'ni karşılaştıran Bienvenu, ''İsviçre futbolu Avrupa'nın merkezi konumunda ancak Türk futbolunda tüm takımlar, tüm oyuncular ve bu doğrultuda yapılan tüm organizasyonlarda ileriye doğru gitme hedefi ve bu hedefe insanların kendini adama duygusunun daha kuvvetli olduğunu gördüm. Özellikle son yıllarda Türkiye Ligi, Avrupa'nın sayılı büyük ligleri arasında gösteriliyor. Takımların hazırlık süreçleri, ekonominin büyüklüğü, yayıncı kuruluştan gelen maddi destekle de birlikte ve tabii ki taraftar desteği bu farkın bir göstergesi'' şeklinde görüşlerini aktardı. Reto Ziegler ise, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, seyircisiz oynama cezası alan takımların maçlarını bundan böyle kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların yanlarında anneleriyle birlikte ücretsiz olarak izleyebilmesi yönünde aldığı ve Fenerbahçe-Manisaspor maçında ilk kez uygulanan kararla ilgili duygularını anlattı. Fırsat buldukça buz hokeyi ve tenis de oynadığını söyleyen İsviçreli futbolcu, şunları kaydetti: ''Manisaspor maçında stattaki atmosfere gelince, ben kariyerim boyunca böyle bir şey yaşamadığım gibi Avrupa'da da futbolda böyle bir şey görmedim. İsviçre ve İtalya'daki gazeteciler bu konuda beni arayıp epey yorum aldılar. Avrupa ve dünya futbolunu heyecanlandıran bir olay yaşandı. Çok gurur duyuyorum. Bu tip taraftarlarımız olduğu için, Fenerbahçeli kadınlar ve çocuklar olduğu için çok şanslıyız. Her gün yaşadıklarımız, geçen seneki şampiyonluğa ne kadar inandıklarının ve nasıl hak ederek bu şampiyonluğu aldıklarının göstergesi.''