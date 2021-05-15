Fenerbahçe için büyük gelir kaybı kapıda

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre UEFA'nın yeni statüsüne göre Avrupa Ligi'ne Türkiye'nin kupa şampiyonu katılacak. Beşiktaş'ın kupayı kazanması durumunda Fenerbahçe’nin rotası Avrupa Ligi olacak. Antalyaspor kupayı alırsa Fenerbahçe (Sezonu üçüncü sırada bitirmesi durumunda) UEFA'nın yeni turnuvası olan Konferans Ligi'ne gidecek.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nden uzak kalmak, sarı-lacivertliler için önemli bir gelir kaybı anlamına geliyor. Bu 3 organizasyon arasında büyük gelir farkı bulunuyor.

Avrupa kupaları para ödülleri

Şampiyonlar Ligi: Gruplara katılım 15 milyon Euro… Galibiyet 2.7 milyon Euro… Beraberlik 900 bin Euro…

Avrupa Ligi: Gruplara katılım 2.92 milyon Euro… Galibiyet 575 bin Euro… Beraberlik 190 bin Euro…

Konferans Ligi: Para ödülleri henüz açıklanmadı. Ancak UEFA'ya yakın kaynaklar, ödüllerin Avrupa Ligi'nden (Toplam 8.5 milyon Euro) az ama bu rakama yakın olacağını ifade ediyor.