Beşiktaşlı iş adamı Ethem Sancak, 500 bin liralık Fenerbahçe hissesi almış!

Sermaye artırımı yapan Fenerbahçe Kulübü, satışa çıkarılan hisseleri alan büyük yatırımcıların listesini açıkladı. 150 yatırımcının yer aldığı listede iş ve eğitim dünyasının ünlü isimleri ve kurumları yer aldı. Bunlar arasında ünlü Beşiktaşlı işadamı Ethem Sancak da var. Sancak, yaklaşık 500 bin TL değerinde 12 bin 153 adet Fenerbahçe hissesi aldı.

BusinessHT’nin haberine göre, 25 milyon TL olan sermayesini 29 milyon TL'ye çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, artırılan 4 milyon TL nominal değerli hisseyi 41.14 TL fiyattan satacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama kulübün istediği satış rakamına ulaşılamadığını gösteriyor. Açıklamada, sermaye artırımı yoluyla 150 yatırımcıya 1 milyon 860 bin TL nominal değerli hisse satıldığı belirtildi. Yani kasasına 164.5 milyon TL koymayı hedefleyen Fenerbahçe, 76.5 milyon TL toplayabildi. Başka bir ifadeyle satışa çıkarılan hisselerin sadece yüzde 47'si satılabildi. Düşük kalan talep nedeniyle Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin sermayesi 25 milyon TL'den 26 milyon 860 bin TL'ye çıkabildi.

Satış sonrasında Kulübün şirketteki payı yüzde 75.87'den yüzde 70.61'e gerilerken halka açıklık oranı yüzde 24.13'ten yüzde 29.39'a yükseldi.

Tahvil parasını karşılamıyor

Fenerbahçe sermaye artırımıyla satılacak hisselerden elde etmeyi hedeflediği 164.5 milyon TL'lik gelirin, vadesi 1 Mart 2016'da dolacak olan tahvilin anapara ve faizinin geri ödemesinde, geri kalan tutarın ise net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağını açıklamıştı. Fakat hisse satışından elde edilen 76.5 milyon TL, vadesi gelen tahvilin 103 milyon TL'lik anapara ve faiz ödemesini karşılayamıyor.

Listede kimler var?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada hisseleri alan 150 yatırımcının isimlerinin yer aldığı liste de yer alıyor. Hisse satışında en fazla payı 309 bin 917 adet (12.7 milyon TL değerinde) ile Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı aldı. İkinci sırada 117 bin 39 adet (4.8 milyon TL değerinde) hisseyle Koç Grubu şirketlerinden Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. bulunuyor. Fenerbahçeli işadamı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaat da 72 bin 921 adet (3 milyon TL değerinde) Fenerbahçe hissesi aldı.

Yine Fenerbahçe taraftarı olan Murat Ülker'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Yıldız Holding, 48 bin 614 adet (2 milyon TL değerinde) Fenerbahçe hissesi aldığı görülüyor.

150 kişilik listede yer alan Murat Vargı'nın sahibi olduğu M.V. Holding 1.8 milyon TL'lik, Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk 1.7 milyon TL'lik , Abdullah Kığılı 1.1 milyon TL'lik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 1 milyon TL'lik, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç 815 bin TL'lik, Acun Ilıcalı 464 bin TL'lik hisse alımı yaptı.

Beşiktaşlı işadamı Ethem Sancak da Fener hissesi aldı

Fenerbahçe hisselerine yatırım yapanlar listesinde Beşiktaşlı olduğu bilinen Es Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da var. Ethem Sancak, yaklaşık 500 bin TL değerinde 12 bin 153 adet Fenerbahçe hissesi aldı.

Hisse satışına aracılık eden Deniz Yatırım da 7.1 milyon TL'lik hisse alımı yaptı.

Fenerbahçe'den hisse alan ilk 50 kişi ve satın aldıkları lot rakamları şöyle: