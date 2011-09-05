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Spor

Fenerbahçe Henri Bienvenu'yla görüşüyor İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2011 03:05

-Fenerbahçe Henri Bienvenu'yla görüşüyor İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - Fenerbahçe, İsviçre'nin Young Boys Kulübü'nün Kamerunlu forvet futbolcusu Henri Bienvenu'nun transferi konusunda kulübü ile görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Şirketimiz Henri Bienvenu adlı oyuncunun transferi konusunda kulübü Young Boys ile görüşmelere başlamıştır'' denildi. Fenerbahçe'nin geçen sezen UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Young Boys ile yaptığı rövanş maçında sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyen Bienvenu, attığı gol ile takımına turu getiren isim olmuştu.

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