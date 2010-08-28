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Spor

FENERBAHÇE HAZIR İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 23:40

-FENERBAHÇE HAZIR İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın 1 saat 20 dakika sürdüğü açıklanırken, oyuncuların koordinasyon ile çabukluk hareketlerinin ardından, top kapma ve pas çalışmaları yaptıkları, idmanın dar alanda yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin antrenmanına, sakatlıkları süren Güiza, Volkan Demirel, Gökhan Gönül ve Uğur Boral ile karın kasında sakatlığı bulunan Mert Günok'un katılmadığı, bu oyuncuların tesislerde çalışıp tedavi oldukları bildirildi. Ayrıca, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarını takımla birlikte yapan Emre Belözoğlu'nun, daha sonra takımdan ayrı olarak bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan'la antrenmanını sürdürdüğü ifade edildi. Bu çalışmayla Manisaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe takımı, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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