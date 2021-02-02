Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında; işte ilk 11'ler ve maç notları

Süper Lig'in 22.haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek ligin zirvesinde kalmaya devam etmek istiyor. Hatayspor ise evinde kazanarak çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Hatayspor maçı kadrosuna alınan Mesut Özil'in ilk 11 oynaması beklenmezken sonradan oyuna girebileceği belirtildi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İlk 11'ler

Hatayspor: Munir, Billong, Yusuf, Popov, Mesut Çaytemel, Ruben, Aabid, Selim, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Thiam

Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.

Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, ise 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Mesut Özil kadroda, 6 isim yok

Sarı-lacivertlilerin Hatayspor maçı kadrosunda Tisserand, Sosa, Sinan Gümüş, Perotti, Pelkas ve İrfan Can Kahveci yer almazken, yeni transfer Mesut Özil Hatay kafilesine dahil edildi.

Hatayspor'da 2 eksik

Ev sahibi Hatayspor'da ise Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen forvet oyuncusu Babajide Akintola ile sakatlığı süren defans oyuncusu Soner Örnek bu maçta forma giyemeyecek.