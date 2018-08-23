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Spor

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman devam etti

23 Ağustos 2018 19:23

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenman devam etti.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda pas organizasyonları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek. 

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