-FENERBAHÇE, GÜİZA'YA İZİN VERMEDİ MADRİD (A.A) - 10.07.2010 - İspanya Futbol Federasyonu'nu (RFEF), Dünya Kupası eleme grubu maçlarında forma giyen, ancak Güney Afrika'ya giden kadroya giremeyen, aralarında Daniel Güiza'nın da bulunduğu 4 futbolcusunu final maçı için Johannesburg'a davet ederken, Fenerbahçe'nin Güiza'ya izin vermediği belirtildi. İspanyol basını, RFEF'in güzel bir jest düşünerek, milli takımın eski oyuncuları Marcos Senna, Daniel Güiza, Santi Cazorla ve Diego Lopez'i pazar günü oynanacak Hollanda-İspanya Dünya Kupası finalini izlemek üzere Johannesburg'a davet ettiğini yazdı. Haberde, Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazırlıklara başlanmasını gerekçe göstererek, Güiza'ya izin vermediği ve İspanyol futbolcunun final maçında eski takım arkadaşlarıyla birlikte olamayacağı bildirildi. İspanyol basını, Dünya Kupası finalinin ayrıcalıklı olduğunu ve İspanya'nın tarihinde ilk defa final oynayacağını hatırlatarak, Güiza'nın arkadaşlarına destek olmasını ve o ortamı yaşamasını engellediği için Fenerbahçe kulübünü eleştirdi.