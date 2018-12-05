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Spor

Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

05 Aralık 2018 18:47

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. 
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30\'da başladı. Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 5\'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla antrenmana devam etti. Ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla birlikte antrenman tamamlandı. 
Antrenmanda sakatlıkları devam eden Valbuena, Ayew, Alper Potuk\'un tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı çalıştı. 

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