Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) -



Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci eleme turu rövanş maçında perşembe günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleşen antrenmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11\'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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