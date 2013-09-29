Fenerbahçe 5'te 5'le liderlik koltuğunda



Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor... Spor Toto Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne konuk olan sarı lacivertliler, Kuyt’ın golüyle başkent ekibini 1-0 yendi. Ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 60. dakikada Kuyt’ın attığı golle Gençlerbirliği’ni deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 15’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galibiyet özlemi 4 maça çıkan Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı.

Ev sahibi Gençlerbirliği sahaya Ramazan Köse, Gosso, Uğur Çiftçi, Kulusic, Mervan Çelik, Jimmy Durmaz, Stancu, Tosic, Serkan Kurtuluş, Özgür İleri ve Petrovic ilk 11’i ile çıkarken; Fenerbahçe ise Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Mehmet Topal, Sow, Webo,Kuyt, Meireles, Alves, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak isteyen Fenerbahçe maça kontrollü başlarken, son 3 hafta sahadan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği ilk dakikalarda rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Başkent ekibi, pozisyonlara girse de skoru lehine çeviremedi.

Dakikalar ilerledikçe daha fazla ileri çıkmaya başlayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği kalesinde önemli pozisyonlar üretmeye başladı. Sarı lacivertliler 17. dakikada gole çok yaklaştı. Gençlerbirliği ceza sahası sağ çaprazında yaşanan karambolde topu önünde bulan Meireles, kaleyi karşıdan gören noktadan sert bir şut çekti ve kaleci Ramazan son anda topu kornere çeldi.

Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele geçirirken, Gençlerbirliği geriye çekilerek daha kontrollü bir oyun sergilemeye başladı. Sarı lacivertliler oyunu başkent ekibinin yarı sahasına yıktı ve önemli gol pozisyonlarına girdi; ancak rakip fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe’de 45. dakikada arka adalesinden sakatlanan Meireles yerini Salih Uçan’a bıraktı. Kendi sahasından hızlı çıkarak Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya çalışan Gençlerbirliği de skoru değiştiremezken takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Fenerbahçe ligdeki galibiyet serisini sürdürmek için rakip sahada baskı yaparak ikinci yarıya girdi. Sarı lacivertliler 58. dakikada gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahası ön çizgisinde topu kazanan Mehmet Topal’ın vuruşunda top sol direkten geri geldi.

Fenerbahçe aradığı golü 60. dakikada Kuyt ile buldu. Sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Caner ortasını ön direğe yaptı. Savunmadan seken top Egemen’in önünde kalırken, Egemen’in vuruşunda yine savunmadan dönen topa Kuyt dönerek vuruşunu yaptı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra Gençlerbirliği daha fazla risk alarak Fenerbahçe kalesine gelmeye başlarken, ev sahibi ekipte Özgür İleri 84. dakikada topa eliyle müdahale etti. Hakem Serkan Çınar ikinci sarı kartının ardından Özgür’e kırmızı kartını gösterdi ve Gençlerbirliği sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Fenerbahçe sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı.