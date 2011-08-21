-Fenerbahçe Gençler Kürek Şampiyonu oldu SAKARYA (A.A) - 21.08.2011 - Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası'nda takım halinde 3 kategoride birincilik elde eden Fenerbahçe, şampiyon oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Kırkpınar Parkuru'nda iki gün önce başlayan şampiyona, final yarışlarıyla sona erdi. Yarışlarda Genç B Erkekler, Genç A Bayanlar ve Genç A Erkekler kategorilerinde birinci olan Fenerbahçe şampiyon oldu. Şişecam Çayırova ise Genç C Bayanlar ve Genç Bayanlar kategorilerinde elde ettiği derecelerle şampiyonada ikinci oldu. Genç C Erkekler kategorisinde birincilik elde eden Galatasaray da şampiyonanın üçüncüsü oldu. -Kupayı gölde kaybettiler- Fenerbahçeli sporcular şampiyonluk sevinci, Sapanca Gölü'ne kupalarıyla birlikte atlayarak yaşadı. Şampiyonluk kutlamaları sırasında Genç B Erkekler kategorisinde derece elde eden Fenerbahçeli sporcular, birincilik kupasını gölde kaybetti. Sporcuların ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli dalgıçların Sapanca Gölü'nde uzun süren arama çalışmalarına rağmen birincilik kupası bulunamadı.