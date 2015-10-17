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Spor

Fenerbahçe, geçen sezon Final Four oynadığı Euroleague'e Bayern karşısında iyi başladı: 74-67

Sarı lacivertliler, Almanya temsilcisi karşısında 15 sayı geriden geldi

17 Ekim 2015 02:39

Bu sezon kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, geçen yıl Final Four oynadığı Euroleague'de sezonun ilk maçında Bayern Münih'i 15 sayı geriden gelerek 74-67 mağlup etti.

İlk çeyreğin 3 dakikasını 6-2 ile geçen Fenerbahçe, son 3’e ise 10-6 geride girdi. 1.40’a 16-8 mağlup giren Kanarya ilk çeyrek sonu da 20-10 yenikti. 

İkinci 10’a Bogdanovic ve Dixon’ın üçlükleriyle başlayan (16-20) sarı lacivertliler, ilk yarının bitimine 3 dakika kala 34-20 geriye düştü. Odaya gidilirken de skor 30-39'du.

Hürriyet'ten Tolga Yenigün'ün haberine göre, ikinci yarıya istekli başlayan Fenerbahçe, 4 dakika geride kalırken Almanları yakaladı: 41-41.  2.50’ye 52-45 geride giren Kanarya, Dixon’ın uzun menzilli üçlüğüne rağmen kader periyoduna 59-52 mağlup gitti. 

İlk kıvılcımın Antic’in üçlüğüyle çaktığı son çeyrekte 3 buçuk geçilirken Kanarya nihayet öndeydi: 60-59. Arenasında kan ter içinde kalan Fenerbahçe, Euroleague galasinda Münih’i devirdi:  74-67. 

Salon: Ülker Sports
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya)
Fenerbahçe: Sloukas 13, Kalinic 8, Bogdanovic 8, Antic 7, Vesely 11, Ömer Faruk Yurtseven, barış hersek, Datome 15, Ali Muhammed 12, MELİH MAHMUTOĞLU
Bayern Münih: Renfroe 14, Djedovic 14, Savanovic 7, Zipser 8, Bryant 7, Thompson 8, Rivers 5, Gavel 4
1. Periyot: 10-20
Devre: 30-39
3. Periyot: 52-59

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