-FENERBAHÇE, GAZİANTEPSPOR'A HAZIR İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi. Sarı-lacivertli takımda sol üst adalesinde ağrıları bulunan Uğur Boral sahada ve salonda çalışırken, sağ üst ön adalesinde ağrı hisseden İlhan Eker ise salonda yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Murat Özaydınlı, Cihan Kamer ve Ömer Temelli de sarı-lacivertli takımın yaptığı antrenmanın bir bölümünü izledi. Ayrıca tesislere gelen bir grup sarı-lacivertli taraftar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi. Taraftarlar, çiçek verdikleri futbolculara baklava ikram etti.