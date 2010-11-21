-FENERBAHÇE GALİBİYETE KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Bucaspor ile kendi sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerek, haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne yenildikten sonra ligde geçen hafta deplasmanda Gaziantepspor'a da mağlup olan ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 8'e çıkan sarı-lacivertliler, yarın Bucaspor'u yenerek, şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de cezalı olan Lugano ile sakatlıkları bulunan Emre, Özer ve Güiza forma giyemeyecek. -NİANG'IN İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR- Fenerbahçe'nin ligin 9. haftasında Galatasaray ile yaptığı derbi maçta sakatlandıktan sonra takımının yaptığı son 4 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkamayan, geçen hafta Gaziantepspor maçının 84. dakikasında oyuna giren Mamadou Niang'ın yarınki Bucaspor maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Gaziantepspor maçında sakatlıktan yeni çıktığı için yedek soyundurup, ikinci yarıda oyuna aldığı Dia'nın da Bucaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Selçuk'un ise tam hazır olmadığı için Bucaspor karşısında oynaması beklenmiyor. -MUHTEMEL 11- Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Volkan, Gökhan Gönül, Bekir, Yobo, Caner, Dia, Mehmet Topuz, Cristian, Stoch, Alex, Niang. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Bucaspor maçını hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.