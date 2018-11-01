Fenerbahçe, Galatasaray'ın 'dostluk yemeği' davetini reddetti

Galatasaray Kulübü yöneticilerinin Fenerbahçe yöneticilerine yaptığı yemek daveti, Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul edilmedi. Fenerbahçe yönetimi, Türk Telekom Arena'ya maçın başlama saati olan 21.00'a yakın bir saatte gelmeyi planladıkları için yemeğe katılamayacaklarını belirtti.

FutbolArena'da yer alan habere göre sarı kırmızılıların, 'ezeli rekabet ebedi dostluk' başlığı altında düzenlemeyi planladığı yemek, sarı lacivertliler kabul etseydi cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda derbi öncesinde yapılacaktı.

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın bu teklifine teşekkür ederek, dün akşam saatlerinde " Başkanımız Ali Koç da dahil olmak üzere maçı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na geleceğiz. Stada maça yakın saatte gelmeyi planladığımız için yemeğe katılamayacağız.Davetiniz için teşekkür ederiz" yanıtını verdi.