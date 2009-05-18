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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray dostluk maçı iptal edilebilir

18 Mayıs 2009 15:37

Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanması planlanan "Dostluk maçı"nın ertelendiğini söyledi.

Özgener, UEFA'dan dostluk maçıyla ilgili kendilerine uyarı geldiğini belirterek, "UEFA, bir gün sonra UEFA Kupası maçının İstanbul'da oynanması nedeniyle bu karşılaşmanın yapılmasını uygun bulmuyor. Bu nedenle karşılaşma yapılmayacak" dedi.

Maçın ileriki uygun bir tarihte oynanmasının da zor göründüğünü kaydeden başkan Özgener, "İki takımın programı uygun gözükmüyor. Bu nedenle maç tamamen iptal edilebilir" ifadesini kullandı.

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