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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin İddaa oranları güncellendi

Sarı-lacivertlilerin oranı yükselirken, sarı-kırmızılıların oranı düştü

16 Mart 2018 17:30

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine 1 gün kala, karşılaşmanın İddaa oranlarında değişikliğe gidildi.

İddaa risk yönetim merkezi tarafından pazartesi günü açıklanan oranlarda, az bir farkla da olsa Fenerbahçe favori olarak görülüyordu. Oranlar ise 1:2,00 x:3,10 2:2,70 şeklindeydi.

Bugün yapılan değişiklikte ise Fenerbahçe'nin kazanmasına verilen ihtimalin daha da arttığı görüldü. Son güncellemelerin ardından Fenerbahçe - Galatasaray maçının İddaa oranları şu şekilde:

Fenerbahçe: 1,90 - Beraberlik: 3,10 - Galatasaray: 2,80

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