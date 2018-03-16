Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin İddaa oranları güncellendi

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine 1 gün kala, karşılaşmanın İddaa oranlarında değişikliğe gidildi.



İddaa risk yönetim merkezi tarafından pazartesi günü açıklanan oranlarda, az bir farkla da olsa Fenerbahçe favori olarak görülüyordu. Oranlar ise 1:2,00 x:3,10 2:2,70 şeklindeydi.



Bugün yapılan değişiklikte ise Fenerbahçe'nin kazanmasına verilen ihtimalin daha da arttığı görüldü. Son güncellemelerin ardından Fenerbahçe - Galatasaray maçının İddaa oranları şu şekilde:



Fenerbahçe: 1,90 - Beraberlik: 3,10 - Galatasaray: 2,80